Четыре иска сразу: у вдовы Грачевского требуют огромные деньги

Создатель "Ералаша" ушел из жизни в январе этого года. С трудом пережив кончину любимого мужа, Екатерина Белоцерковская попала в очень тяжелое положение. Женщине пришлось стать ответчицей сразу по четырем судебным делам.
Как рассказал юрист Евгений Бранецкий, только по двум искам, поступившим от ООО "Ералаш" и продюсерского центра с таким же названием, с Белоцерковской и других наследников режиссера хотят взыскать 18,5 миллионов рублей – в соответствии с договором займа. Возможно, эти деньги еще при жизни брал в долг сам режиссер.
Третий иск на несчастную вдову подал друг покойного Грачевского – Аркадий Григорян. Помимо Белоцерковской, в этом иске также упоминается несколько СМИ, которые якобы опорочили достоинство мужчины – об этом сообщил Пятый канал. Также ранее с претензиями к Белоцерковской в суд обратилась первая жена Грачевского – женщина требует раздела имущества усопшего.
Обяжет ли суд вдову режиссера выплачивать те огромные деньги, которые с нее требуют, пока неизвестно. По словам юриста, у защитников Белоцерковской есть доказательства того, что подписи на некоторых документах недействительны. Окончательное решение предстоит принимать суду. Однако известно, что вдова режиссера безработна, а накопления, оставленные мужем, уже испарились. Положение женщины, оставшейся с маленьким ребенком на руках, даже без исков довольно плачевно.
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