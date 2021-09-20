"Копия папы": Дочь покойного Грачевского ошарашила внешностью

Вдова Бориса Грачевского показала уникальные фото дочери усопшего сценариста.

Легендарный создатель "Ералаша" Борис Грачевский прожил счастливую жизнь, подарив миру не только культовый киножурнал, но и потрясающих детей. Младшие из них — девятилетняя Василиса и годовалый Филипп поражают узнаваемой внешностью. Практически как две капли воды они похожи на покойного режиссера.

На днях маленькая наследница Бориса Грачевского отметила свой первый день рождения без отца. Девочку поздравила в Сети ее мать Анна, а также третья жена сценариста Екатерина. Последняя разместила в личном блоге несколько снимков именинницы, а также фото ее крошечного брата. "Василечек наш любимый! С днём рождения! Будь счастлива! Мы тебя очень сильно любим!" — выразилась вдова.

Россияне не смогли удержаться, чтобы не написать об удивительных чертах Василисы, которые напоминают Бориса Грачевского. Про малыша Филиппа в комментариях тоже высказались. "Как же похожи детки на папу, пусть будут счастливы! ", "Колоссальное сходство", "Детки — копия своего папы!", "Девочка чудесная, с братиком очень похожи. Сильны грачевские гены", — отреагировали пользователи Сети.



Напомним, Борис Грачевский ушел из жизни в январе 2021 года. Официальная причина его кончины — коронавирус. Мужчина попал в больницу накануне Нового года и более двух недель сражался со смертью в неравной борьбе.