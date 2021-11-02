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Шоу-бизнес
Принц Гарри решил раздавить собственного отца

Принц Гарри решил раздавить собственного отца

Вокруг мемуаров принца Гарри разгорается новый скандал.
прочитано 857 раз

Королевский эксперт считает, что член королевской семьи собирается уничтожить репутацию принца Чарльза. Дело в том, что муж Меган Маркл намерен детально поведать о своем детстве и о сложных отношениях родителей в те годы.

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 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Не секрет, что отец Гарри и Уильяма изменял принцессе Диане, от чего та очень страдала. Ранее Гарри плохо высказывался о второй жене принца Чарльза Камилле Паркер-Боулз, которая при его живой матери была любовницей отца. Кроме того, он пообещал раскрыть правду и о них в своей книге.

Внук Елизаветы II уже говорил, что недоволен данным ему в детстве воспитанием отца. По словам эксперта, особенность принца Гарри в том, что он дает прямой ответ на прямой вопрос.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл собираются писать книги. Супруги поняли, что на этом можно очень хорошо заработать.

Напомним, Меган Маркл с мужем отреклись от привилегий королевской семьи, со скандалом прервав контакты. Причиной стало то, что монаршие особы ущемляли безродную артистку и задевали волю наследника. В итоге они выбрали собственное счастье и благополучие вдали от королевской семьи Великобритании.

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Фото: Steve Taylor / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2021, 15:04 Источник: Us Weekly ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Назван настоящий отец принца Гарри

комментарии

Ответить:

Гость889858
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У Чарльза с Камиллой была любовь,а вот Диана прыгала от одного к другому,меняя мужиков,как перчатки. Это Диана - позор семьи, а не Чарльз
1

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