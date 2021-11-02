Принц Гарри решил раздавить собственного отца

Королевский эксперт считает, что член королевской семьи собирается уничтожить репутацию принца Чарльза. Дело в том, что муж Меган Маркл намерен детально поведать о своем детстве и о сложных отношениях родителей в те годы.
Не секрет, что отец Гарри и Уильяма изменял принцессе Диане, от чего та очень страдала. Ранее Гарри плохо высказывался о второй жене принца Чарльза Камилле Паркер-Боулз, которая при его живой матери была любовницей отца. Кроме того, он пообещал раскрыть правду и о них в своей книге.
Внук Елизаветы II уже говорил, что недоволен данным ему в детстве воспитанием отца. По словам эксперта, особенность принца Гарри в том, что он дает прямой ответ на прямой вопрос.
Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл собираются писать книги. Супруги поняли, что на этом можно очень хорошо заработать.
Напомним, Меган Маркл с мужем отреклись от привилегий королевской семьи, со скандалом прервав контакты. Причиной стало то, что монаршие особы ущемляли безродную артистку и задевали волю наследника. В итоге они выбрали собственное счастье и благополучие вдали от королевской семьи Великобритании.
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