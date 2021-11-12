В свой день рождения Меньшиков простился с артистами театра Ермоловой

На днях Олег Меньшиков отметил день рождения, который странным образом совпал с очередными увольнениями в театре.

Худруку театра им. М.Н. Ермоловой исполнился 61 год. В честь праздника Олег Меньшиков собрал друзей и коллег по цеху в одном из столичных ресторанов. Артисты гуляли весело и шумно. Именинник получил множество поздравлений, услышал кучу хвалебных речей и комплиментов.

Позже выяснилось, что весело в этот день было далеко не всем. Как узнала "КП", в свой день рождения худрук простился со второй партией артистов своего театра. В этот раз были уволены 11 человек.

Напомним, что первая партия актеров попала под сокращение около месяца назад. Еще летом в театре заговорили о масштабном сокращении штата в целях экономии бюджета. Тогда руководство собралось уволить около 20 человек, которые не задействованы в спектаклях. Теперь этот план претворяется в жизнь.

Попавшие под сокращение актеры не согласились с решением руководства. Разразился скандал, многие заявили о желании судиться с администрацией. Ранее "Дни.ру" писали о том, что актриса Алена Бурханова вместе с другими уволенными коллегами планирует подавать в суд и требовать не только восстановления в правах, но и денежной компенсации.

Руководство театра отказало журналистам в комментариях по поводу новой волны увольнения. Вместо этого Олег Меньшиков отправился праздновать, и обиженные артисты подозревают, что праздновал он не только день рождения, но и сокращение труппы.