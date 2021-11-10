"Будем подавать в суд": актриса из театра Ермоловой пожаловалась на массовое увольнение

Конфликт между сотрудниками и руководством театра Ермоловой продолжает нарастать. Первые новости о массовых увольнениях появились еще пару месяцев назад. Теперь сокращению подверглись еще девять человек, среди которых актриса Алена Бурханова.
Однако артистка не намерена сидеть сложа руки и терпеть такое несправедливое отношение руководства. Женщина собирается добиваться восстановления в своих правах вместе с другими коллегами. Также уволенные сотрудники будут требовать денежную компенсацию.
"Мы будем подавать в суд," – заявила Бурханова.
У недовольных артистов уже есть адвокат, которому они доверяют. Правозащитник поможет им правильно оформить свои требования и наконец добиться справедливости.
В комментарии РИА Новости Бурханова пояснила, что точное количество уволенных артистов сейчас назвать трудно, так как некоторые сотрудники после происходящего в театре ушли по соглашению сторон. Сама артистка получила расчет 2 дня назад. Журналисты обратились к руководству театра за комментарием о массовом увольнении, но им было отказано.
Ранее артисты уже жаловались на то, что руководство заведения решило расстаться с опытными сотрудникам. "Дни.ру" писали о том, что избавляющемуся от неугодных актеров худруку театра Ермоловой Олегу Меньшикову объявили войну.
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