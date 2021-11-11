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Шоу-бизнес
Обойдется без прощания и почестей: забытую всеми Малявину тайно похоронили рядом с Началовой

Обойдется без прощания и почестей: забытую всеми Малявину тайно похоронили рядом с Началовой

Какой ужасной бывает судьба! Когда-то звезде фильмов "Иваново детство", "Дневные поезда", "Король-олень" и "Осенние соблазны" Валентине Малявиной рукоплескали миллионы, называли первой красавицей страны. И тогда даже подумать никто не мог, как все обернется...
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Пять мужей, тюремный срок за убийство одного из них, алкоголизм, практически полная глухота и слепота, отобранная мошенниками квартиры, доживание в специализированном санатории и одиночество – это трагическая жизнь Валентны Малявиной.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

"Она была уже совсем слепая. За ней ухаживали, но это была уже не жизнь, а шло к тому, что все закончилось. Она обладала некоторыми болезнями. Она в какой-то момент выпала из жизни и стала глубоким инвалидом, но была потрясающая, замечательная актриса", – скажет один из ее мужей актер Александр Збруев, узнав про смерть.

Про смерть эту, кстати, стало известно лишь через 10 дней после того, как Малявину похоронили. Похоронили тайно, без прощания и почестей, привычных цветов и речей, словно бы Заслуженная артистка России не заслужила их... "Похороны прошли без огласки" – сообщил в соцсетях кинокритик Вячеслав Шмыров.

Хотя и удивительно, что для всеми забытой актрисы смогли получить место на Троекровском кладбище. Оно было организовано как "филиал" Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронили артистов, художников, спортсменов, видных политических деятелей. Стоимость места здесь зависит от "престижа" участка и начинается, как говорят, от 1 163 610 рублей. Здесь покоятся политик Борис Немцов, певица Валентина Толкунова, журналист Анна Политковская, актеры Александр Лазарев, Марина Голуб и Николай Караченцов...

Похоронили Валентину Малявину недалеко от могилы умершей скоропостижно в марте 2019 года молодой певицы Юлии Началовой. Теперь две знаменитые красавицы страны лежат рядом...

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Фото: АГН «Москва» / Кирилл Зыков
Автор: 11 ноября 2021, 09:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бедная Юля: могила Началовой утонула

комментарии

Ответить:

Гость896664
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здесь уместна народная пословица:не родись красивой...а родись счастливой
Гость894504
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Светлая память ушедшей актрисе. Но вот Ваня Губкин с заголовком явно промахнулся! Где же "Юлечка забрала"?
ольга
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Царство небесное красавице, замечательной актрисе.Очень жаль что у нее так все нескладно получилось в жизни.Она прожила жизнь как падающая звездочка, кто то увидел, а кто то и нет. Еще раз царство небесного нашей звездочке, и пусть ей там будет хорошо!!!!
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