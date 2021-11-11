Обойдется без прощания и почестей: забытую всеми Малявину тайно похоронили рядом с Началовой

Какой ужасной бывает судьба! Когда-то звезде фильмов "Иваново детство", "Дневные поезда", "Король-олень" и "Осенние соблазны" Валентине Малявиной рукоплескали миллионы, называли первой красавицей страны. И тогда даже подумать никто не мог, как все обернется...

прочитано 1595 раз