Обойдется без прощания и почестей: забытую всеми Малявину тайно похоронили рядом с Началовой

Пять мужей, тюремный срок за убийство одного из них, алкоголизм, практически полная глухота и слепота, отобранная мошенниками квартиры, доживание в специализированном санатории и одиночество – это трагическая жизнь Валентны Малявиной.
"Она была уже совсем слепая. За ней ухаживали, но это была уже не жизнь, а шло к тому, что все закончилось. Она обладала некоторыми болезнями. Она в какой-то момент выпала из жизни и стала глубоким инвалидом, но была потрясающая, замечательная актриса", – скажет один из ее мужей актер Александр Збруев, узнав про смерть.
Про смерть эту, кстати, стало известно лишь через 10 дней после того, как Малявину похоронили. Похоронили тайно, без прощания и почестей, привычных цветов и речей, словно бы Заслуженная артистка России не заслужила их... "Похороны прошли без огласки" – сообщил в соцсетях кинокритик Вячеслав Шмыров.
Хотя и удивительно, что для всеми забытой актрисы смогли получить место на Троекровском кладбище. Оно было организовано как "филиал" Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронили артистов, художников, спортсменов, видных политических деятелей. Стоимость места здесь зависит от "престижа" участка и начинается, как говорят, от 1 163 610 рублей. Здесь покоятся политик Борис Немцов, певица Валентина Толкунова, журналист Анна Политковская, актеры Александр Лазарев, Марина Голуб и Николай Караченцов...
Похоронили Валентину Малявину недалеко от могилы умершей скоропостижно в марте 2019 года молодой певицы Юлии Началовой. Теперь две знаменитые красавицы страны лежат рядом...
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