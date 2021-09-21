Слезы российских стариков: умершую от рака Татьяну Голикову с почестями похоронили на Троекуровском кладбище

Быть похоронным на Троекуровском кладбище не так просто. Места здесь распределяются на уровне градоначальства. Например, когда умерла певица Юлия Началова, тогдашний зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина делала депутатский запрос на имя главы Департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка.
"Началова активно участвовала в проектах и программах патриотической направленности, вела широкую благотворительную работу, – говорилось в обращении. – Внезапная тяжелая болезнь не позволила ей принять участие в праздновании пятилетия воссоединения Крыма с Россией, но до последней минуты Юлия была подлинным патриотом, искренним, преданным служению Родине"
В противном же случае родственникам надо заплатить за место приличную сумму. В 2019 году похоронные агенты брали за место для захоронение гроба от 387 870 до 4 188 996 рублей в зависимости от престижности участка.
Но родным Татьяне Голиковой платить за землю не пришлось – Родина оценила ее вклад. Ее наставницей была знаменитая балерина Марина Семенова. А в 1965-1988 годах Голикова являлась ведущей балериной Большого театра и стала первой исполнительницей партий Геро ("Любовью за любовь" Тихона Хренникова) и Люськи ("Золотой век" Дмитрия Шостаковича). В 1988 году она карьеру танцовщицы и работала педагогом-репетитором. Народная артистка РСФСР скончалась на 67-ом году жизни году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. У нее был рак легких.
Во время похорон на Троекуровском кладбище в феврале 2012 года собралось немало пожилых людей – давних поклонников Голиковой еще с середины 60-х. Они помнят ее легендарные спектакли и умение проживать каждый сценический миг радостно и напряженно.
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