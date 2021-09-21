Слезы российских стариков: умершую от рака Татьяну Голикову с почестями похоронили на Троекуровском кладбище

Троекровское кладбище столицы – одно из самых престижных в стране. Его считают филиалом главного московского некрополя – Новодевичьего. Ведь хоронят тут выдающихся артистов, спортстменов, политических деятелей. Упокоилась тут и Татьяна Голикова...

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