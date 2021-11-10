"Пузыри и бугры": изменения Брежневой вызвали ужас

Певица показала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта свои ногти. Она выбрала необычный френч. Под толстым слоем геля находятся гигантские стразы и жемчуг. Вера Брежнева подписала фото: "На стиле". Артистка дала понять, что довольна работой мастера.
Но эксперт в ногтевом сервисе Надежда Богатова ее восторга не разделила. Мастер отметила, что такое оформление ногтей уже давно не в моде. По ее словам, нарощенные ногти сами по себе – это неплохо. Однако подобный френч – безвкусица.
Мастер заявила, что у нее вызывают вопросы и огромные стразы и жемчужины. По ее мнению, покрытые гелем, они смотрятся "как пузыри и бугры". Также Надежда Богатова отметила, что френч допускается на коротких, лучше квадратных ногтях с тоненькой "улыбкой". "Плохо и дешево", – вынесла вердикт маникюру Веры Брежневой эксперт.
Как писали "Дни.ру", ранее Вера Брежнева с мужем – Константином Меладзе отметили шестую годовщину свадьбы. В честь важной даты супруг преподнес певице дорогущий презент – кольцо из белого золота. Россияне вычислили стоимость украшения, которым артистка похвасталась в соцсети. Так, по их подсчетом, за кольцо композитор выложил 1 миллион 718 тысяч рублей.
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