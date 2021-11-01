"У него там семья и дети": Меладзе проболтался о частых поездках брата на Украину

Валерий Меладзе раскрыл неожиданные семейные секреты своего брата.

39-летняя российская певица Вера Брежнева почти шесть лет счастливо замужем за 58-летним продюсером Константином Меладзе. Тем не менее, в Сети часто возникают слухи о том, что в звездной семье не все так гладко, и муж изменяет своей супруге.

Общих детей у Константина Меладзе и Веры Брежневой до сих пор нет. У певицы есть двое детей от прошлых отношений, а у продюсера трое.

Распространяться о своих семейных делах Меладзе и Брежнева не любят. Не секрет, что у звездной семьи есть недоброжелатели. Ведь шесть лет назад Брежнева начала отношения с Меладзе, когда он был женат.

Недавно Валерий Меладзе проговорился, что его брат купил в Подмосковье дом, но не живет там. Также он часто ездит один на Украину, где у него якобы "семья и дети"...

Но из-за ковидных ограничений общение семьи не может быть полноценным, поэтому Меладзе считает происходящее ненормальным и надеется, что вскоре все ограничения будут сняты.

Какую именно семью имеет в виду Меладзе, не ясно. Однако поклонники знают, что недавно Брежнева с мужем купили квартиру в Киеве. Возможно, речь идет об этом. Впрочем, многие уверены, что столь редкие встречи могут привести к разводу.