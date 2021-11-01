"Хочу похвастаться": Виляющая задом Арзамасова распахнула халат на камеру

Российская актриса Лиза Арзамасова 14 августа впервые стала мамой. Она подарила своему 47-летнему супругу Илье Авербуху сына. Мальчика назвали Львом. Артистка быстро пришла в себя после знаменательного события и вернулась к киносъемкам.
Знаменитость разместила в инстаграм-истории несколько кадров, которые были сделаны на работе. Лиза Арзамасова пока не рассекретила картину, в которой играет роль, но нашла способ впечатлить фанатов. Стоя перед зеркалом, актриса распахнула халат, и показала это все на видео.
"Грим и костюм мне нельзя снимать. Но то, что под костюмом-то, можно. Хочу похвастаться", — объявила знаменитость. Выяснилось, что под халатом у нее оказалось термобелье. Звезда надела несколько теплых лосин и греющих поясов. Лиза Арзамасова повиляла задом перед камерой, демонстрируя и наряд, и аппетитные ягодицы.
Стоит отметить, что артистка успешно вернулась к прежним формам, которые были до родов. Лишний вес теперь — точно не про нее. Судя по ролику, Лиза Арзамасова с удовольствием разглядывает свою фигуру.
Напомним, звезда намекнула на желание родить второго ребенка. Кинодива опубликовала в личном блоге снимки с животом и добавила к ним интригующую подпись. "Надо будет как-нибудь повторить", — выразилась Лиза Арзамасова.
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