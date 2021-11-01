Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Вот и все": Сменившая пол Зудина объяснила резкие перемены
Известный телеведущий врезал Марии Шукшиной: Глупа, как пробка
"Мозги отвалились": выселенная тяжелобольная Казьмина показала нос
Топалов остался один: стало известно об уходе 31-летней Регины Тодоренко
партнеры
Понедельник
1 ноября
Лента новостей
17:27
В ФСБ отказались рассекречивать документы о работе "особых троек"
17:25
"Это нормальная история": Чадов выпивает при ребенке от Дитковските
17:10
"Страшная невозможно": 62-летняя Гузеева после ковида стала безобразной
17:08
Уникальный кадр: дочь показала бывшего избранника Брежневой
16:44
Необразованный и глупый: Кушанашвили раздавил Моргенштерна за слова о Дне Победы
16:41
От заявившейся на пробы с жуткими прыщами звезды "САШИТАНИ" шарахались люди
16:41
"Дай бог ей здоровья": всплыла шокирующая информация о Мадонне
16:28
Выставленная из театра Бузова накинулась на руководство МХАТа: Чтобы очернить меня?
16:19
Обнищал? Тимати донашивает дырявые башмаки за своей любовницей
16:16
Изувеченная Водянова с окровавленным лицом напугала народ
16:01
Эксперты высказались о перспективах отказа от труда мигрантов на стройках Москвы
15:52
"Отлично смотрятся вместе!": разведенку Бородину поздравляют с новыми отношениями
15:50
Сердцеед Чадов взялся за ум: Гормон меньше бьет и перестаешь столько думать о женщинах
15:42
"Бросьте вы врать": Михалков обличил "радужное" лобби в детском спорте
15:30
"Хочу похвастаться": Виляющая задом Арзамасова распахнула халат на камеру
15:29
Манукян показал новую любовницу после гей-скандала: Киркоров в прошлом
15:18
"Зима русского реванша": Порошенко признал слабость Украины
14:43
Раскрыты детали состояние тяжелобольного Серова
14:33
В Ступино на школьника упали ворота
14:26
Обессилевшей Костенко с сыном на руках указали на выход
14:19
"Страшно смотреть": народ оторопел от вида звезды "Кухни" с грудничком на огромной высоте
14:17
"Лучше бы я ослеп": 19-летняя Загитова публично разделась
14:17
В Химках уголовник зарезал приятеля прямо под камерой
14:10
"Нет ни того, ни другого": одинокая Айза Анохина взвыла без любви
13:56
"Жалкое зрелище": Оплеванную Собчак с позором выгнали из России
13:49
В Петербурге мотоциклист на полной скорости сбил пешехода
13:45
Куда пропала звезда сериала "Возвращение Мухтара" Алла Ковнир
13:41
В Кремле рассказали о встрече Путина и Байдена после поездки Лаврова на G20
13:22
Орбакайте разнесли за чествование бесовщины: Как на гей-парад
13:22
Актер из сериала "Доктор Хаус" женится на мужчине
13:08
Куда сходить в Москве: афиша со 2 по 10 ноября
12:57
Под Екатеринбургом летучая мышь залетела в квартиру семейной пары
12:57
"Ее угнали": Из-под носа Кудрявцевой выкрали дорогущую иномарку
12:48
"Прости и прощай": Ольга Кабо страдает из-за смерти близкого мужчины
12:34
Заваленному вещами в квартире москвичу потребовалась помощь спасателей
12:26
Известный олигарх помог оттяпать фонд: основатель "Галчонка" обвинил Пересильд в грязной игре
12:17
Расстроенная Вовк откровенно о предательстве Пугачевой: Повернулась и ушла!
12:02
"Полно вещей": бывшая домработница отдала дорогие подарки Пугачевой
11:55
"Ты трус, чмо": Рискнувший на предательство Ягудин взмолился о быстрой смерти
11:54
За сутки в России ковид выявили у 40 402 человек
11:23
В Уссурийске женщина оставила ребенка в машине на железнодорожных путях
11:20
Серябкину осудили за халатное отношение к беременности: Пока ничего не знаю
11:17
Замученная Макеева с мужем сбежали из России
11:10
"Не хватало покоя": что творилось в доме Тарасова и Костенко перед родами
11:08
Захарова из "Кадетства" обратилась к умершей дочери: Ангелочек мой!
10:38
Онкология? Появилась шокирующая версия облысения Малахова
10:36
"Надавила на генпрокурора": Пугачева потребовала уголовной ответственности для зарвавшегося Разина
10:25
В Новосибирске 3 человека упали в яму с кипятком
10:19
Шикарные костюмы и никаких масок: воскресшая МакSим устроила громкую вечеринку в разгар пандемии
10:16
Как живет и выглядит внучка Сталина, которая всю жизнь живет в Америке
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обиженная Бузова резко отреагировала на отмену спектакля со своим участием
Сенсационные подробности кражи полумиллиона у Федосеевой-Шукшиной: Люди из ближайшего окружения
"Не сможет воспитать": Пугачева лишила родственника ребенка
"Ему ампутировали ногу": Кириллов позвонил Шатиловой за мгновение до смерти
Выставившая зад на фоне храма Бузова лишилась денег
Бузова призналась в связях с мужчинами по вызову
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Хочу похвастаться": Виляющая задом Арзамасова распахнула халат на камеру

"Хочу похвастаться": Виляющая задом Арзамасова распахнула халат на камеру

Звезда сериала "Папины дочки" поделилась откровениями. Лиза Арзамасова расцвела после родов.
прочитано 638 раз

Российская актриса Лиза Арзамасова 14 августа впервые стала мамой. Она подарила своему 47-летнему супругу Илье Авербуху сына. Мальчика назвали Львом. Артистка быстро пришла в себя после знаменательного события и вернулась к киносъемкам.

ПО ТЕМЕ

Недавно родившая Арзамасова заговорила о втором ребенке

 Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

Знаменитость разместила в инстаграм-истории несколько кадров, которые были сделаны на работе. Лиза Арзамасова пока не рассекретила картину, в которой играет роль, но нашла способ впечатлить фанатов. Стоя перед зеркалом, актриса распахнула халат, и показала это все на видео.

"Грим и костюм мне нельзя снимать. Но то, что под костюмом-то, можно. Хочу похвастаться", — объявила знаменитость. Выяснилось, что под халатом у нее оказалось термобелье. Звезда надела несколько теплых лосин и греющих поясов. Лиза Арзамасова повиляла задом перед камерой, демонстрируя и наряд, и аппетитные ягодицы.

Стоит отметить, что артистка успешно вернулась к прежним формам, которые были до родов. Лишний вес теперь — точно не про нее. Судя по ролику, Лиза Арзамасова с удовольствием разглядывает свою фигуру.

Напомним, звезда намекнула на желание родить второго ребенка. Кинодива опубликовала в личном блоге снимки с животом и добавила к ним интригующую подпись. "Надо будет как-нибудь повторить", — выразилась Лиза Арзамасова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 ноября 2021, 15:30 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как одежда влияет на любовь

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Прости и прощай": Ольга Кабо страдает из-за смерти близкого мужчины

Актриса поделилась болью
Шоу-бизнес

"Жалкое зрелище": Оплеванную Собчак с позором выгнали из России

Звезда разожгла новый конфликт
Шоу-бизнес

"Ты трус, чмо": Рискнувший на предательство Ягудин взмолился о быстрой смерти

Фигурист сломлен депрессией
Шоу-бизнес

"Полно вещей": бывшая домработница отдала дорогие подарки Пугачевой

Женщина поделилась подробностями

Гороскоп

Гороскоп на ноябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
2022-й станет решающим: 4 знака зодиака, жизнь которых кардинально изменится в следующем году
День рождения и судьба: как день недели, в который человек появился на свет, влияет на его жизнь и характер

Здоровье

За сутки в России ковид выявили у 40 402 человек
В России выявили 39 849 больных ковидом за сутки
Новый рекорд: в России за сутки ковидом заболели больше 40 тысяч человек
Ковидом в России за сутки заболели 36 582 человек

Спорт

Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью
Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина

Регионы

В Ступино на школьника упали ворота
В Химках уголовник зарезал приятеля прямо под камерой
Под Екатеринбургом летучая мышь залетела в квартиру семейной пары
В Уссурийске женщина оставила ребенка в машине на железнодорожных путях
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+