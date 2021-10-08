"Хочу, чтобы зло было наказано": Избавляющемуся от неугодных Меньшикову объявили войну

Уволенные сотрудники театра Ермоловой намерены подать в суд на Олега Меньшикова. Сам он утверждает, что не имеет никакого отношения к их проблемам.



Конфликт между сотрудниками и руководством театра Ермоловой продолжается. Летом многие артисты вдруг выяснили, что попали под сокращение и вскоре будут вынуждены искать альтернативные способы заработка. Многие причастные до последнего искренне верили в то, что Олег Меньшиков не станет лишать работы такое количество работников, среди которых много и пожилых людей. Однако на этой неделе несколько артистов уже получили свои трудовые книжки.



О ситуации все чаще высказываются звезды отечественного шоу-бизнеса. Например, Александр Олешко сожалеет, что многие заслуженные артисты оказались невостребованными. По документам, сокращение труппы связано исключительно с финансовыми трудностями театра. При этом никто из актеров не слышал о том, что у работодателей есть какие-то проблемы с деньгами. Они утверждают, что приглашенные знаменитости получают крайне солидные гонорары, а сам Меньшиков за одну роль якобы зарабатывает более 100 тысяч рублей.

Сотрудники театра убеждены: Олег Меньшиков просто решил избавиться от неугодных. Однако терпеть это они не собираются. Некоторые из них уже рассказали, что планируют забрать документы и отправиться с ними в суд. "Я хочу, чтобы зло было наказано", – сообщила актриса Елена Бурханова-Калинина.

Изначально многие поддерживали кандидатуру Олега Меньшикова. Однако затем, как сообщает Пятый канал, поняли, что артист якобы поддерживает тех, с кем ему удобно работать. Он также якобы постоянно привлекает к работе своих студентов, без внимания не остаются и популярный знаменитости, которые получают круглые суммы.

