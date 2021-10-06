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Шоу-бизнес
Приняла ислам: Бросившая ребенка Решетова обратилась к россиянам

Приняла ислам: Бросившая ребенка Решетова обратилась к россиянам

Избавившись от маленького сына, Анастасия Решетова честно заявила о вере. Бывшая пассия Тимати обрела бога.
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Симона Юнусова, мать рэпера Тимати, пользуется большой популярностью в Сети, как блогерша, которая воспитывает любимых внуков. Бывшие избранницы артиста охотно отдают женщине детей, чтобы заниматься своими делами. Сначала радушием бабушки пользовалась только Алена Шишкова, а затем и Анастасия Решетова последовала ее примеру. Брюнетка отправила двухлетнего сына Ратмира жить к отцу под присмотром Симоны, а сама нашла дело поважнее заботы о ребенке — занялась бизнесом.

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 Анастасия Григорьевна Решетова

Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

На фоне этого экс-возлюбленная Тимати еще и ударилась в религию. Сначала в Сети шутили, что Анастасия Решетова поменяла имя на арабское, а затем она стала появляться на фото в хиджабе. Поговаривали, что у знаменитости появился мужчина-мусульманин, поэтому она решила ему соответствовать.

Наконец, модель призналась россиянам, что приняла ислам. В своей инстаграм-истории Анастасия Решетова разместила кадр мечети Кул-Шариф и назвала себя мусульманкой. Причину смены вероисповедания бывшая девушка Тимати сообщать отказалась. "Считаю, что это нужно обсуждать лишь с самыми близкими сердцу людьми", — отметила брюнетка.

Напомним, Тимати и Анастасия Решетова официально расстались накануне начала съемок шоу "Холостяк". Рэпер принял решение участвовать в проекте в тайне от матери своего сына. Модель до последнего надеялась воссоединиться с артистом, но его выходка стала последней каплей.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 октября 2021, 17:19 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандальные романы рэпера Тимати

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