Воля и Мартиросян проболтались об огромных заработках в Comedy Club

Павел Воля и Гарик Мартиросян удивились, узнав о том, какой гонорар получит Джиган, если победит в бое с Александром Емельяненко.

Недавно популярный украинский и российский рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный под псевдонимом Джиган, рассказал о том, что он получит гонорар суммой в 50 миллионов рублей, если победит в бое с профессиональным спортсменом, бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

В Ютуб-шоу известной российской спортсменки, заслуженного мастера спорта по художественной гимнастике, телеведущей Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка" рэп-исполнитель пожаловался, что бой до сих пор не состоялся по той причине, что у Александра Емельяненко есть проблемы с алкоголем, из-за которых поединок постоянно переносится.

Тем не менее, артист очень ждет этот бой, так как за победу над прославленным спортсменом музыкант получит 50 миллионов рублей. В случае победы Емельяненко, боец получит только 30 миллионов.

Стендап комик телеведущий, киноактёр, резидент и ведущий "Comedy Club" Павел Воля и юморист, телеведущий и телепродюсер Гарик Мартиросян удивились такой расстановке доходов и не поняли, почему спортсмен получит на 20 миллионов рублей меньше, чем рэпер.

"Просто, если бы я узнал, что получаю 30 миллионов рублей, а ты, Паша, 50", – удивился Мартиросян.

Тем самым телеведущий показал, что ему бы не понравилось, если бы кто-то получал больше него на шоу, ведь все работают одинаково и находятся в совершенно одних и тех же условиях. Таким образом фанаты юмористов поняли, что доходы резидентов Камеди очень высокие и достигают десятков миллионов рублей.