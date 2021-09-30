Мартиросян разбит смертью: Тебя больше нет

Гарик Мартиросян переживает страшное горе, с которым не может смириться.

Шоумен поделился с поклонниками новостью – его семья переживает трудные времена. Гарик Мартиросян потерял близкого друга Айка Акопяна. Он умер 29 сентября в возрасте 48 лет.

Гарик Мартиросян написал в своем "Инстаграм", что Айко был надежным другом и солнечным человеком. Акопян был творческим человеком, он пел песни и был композитором. Вместе с Гариком Мартиросяном коллеги многое прошли.

"Не могу поверить, что тебя больше нет", – отметил юморист в своем микроблоге.

Гарик Мартиросян прикрепил к публикации черно-белый снимок, на котором предстал его почивший коллега.

Айк Акопян, который известен поклонникам как Айко, был заслуженным артистом Армении, писал аранжировки для любимой многими зрителями команды КВН "Новые Армяне". В 2007 году артист ездил на "Евровидение".



Недавно коллега Гарика Мартиросяна тяжело перенес коронавирусную инфекцию. Две недели он был в тяжелом состоянии. Врачи долго боролись за его жизнь, но он так и не смог выкарабкаться.

Ранее "Дни.ру" сообщили о причинах ухода Гарика Мартиросяна из шоу Comedy Club. В свежем интервью шоумен признался, что работать над программой было очень трудно. Каждую неделю Мартиросяну и его коллегам приходилось сочинять целую часовую передачу. Гарик просиживал на работе до трех часов ночи.