Соседов сделал признание об ухаживаниях Киркорова: Охапки роз и пылкие поступки

На днях Азиза публично избила коллегу газетой. Событие крайне впечатлило поклонников и друзей знаменитостей. Журналисты тут же принялись интересоваться мнениями самых строгих критиков на эту тему. При этом певица подлила масла в огонь. Она напомнила, что когда-то у них якобы был бурный роман.
Если верить артистке, то когда-то давно Филипп Киркоров просто потерял голову и мечтал жениться на ней. По какой причине брак не состоялся – не совсем понятно, но, видимо, что-то у предполагаемых возлюбленных не сложилось.
Сергей Соседов признался, что относится к той группе людей, которая не верит Азизе. Якобы многие дамы хотели бы думать, что поп-король был влюблен в них, но в этом случае все было не так. Он указала, что романа быть просто не могло, ранее он никогда не слышал ни о чем подобном. "Странно и наигранно", – охарактеризовал он ситуацию.
По мнению музыкального критика, Филипп Киркоров многим дарил охапки роз и уделял внимание, но ни о каких больших чувствах это не говорит. Все слухи о романе он назвал "глупыми домыслами", а "избиение" артиста газетой и вовсе посчитал крайне смешным и нелепым. Соседов указал, что в своей жизни он многим "давал оплеухи", но это не несло в себе никаких тайных смыслов.
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