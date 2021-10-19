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Шоу-бизнес
Начала орать: живущая рядом с Асмус возлюбленная Харламова устроила истерику

Начала орать: живущая рядом с Асмус возлюбленная Харламова устроила истерику

Кристина Ковальчук устроила истерику во время съемок очередного выпуска программы "Форт Боярд".
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После развода с актрисой Кристиной Асмус Гарик Харламов некоторое время был один и отвергал все слухи о своих предполагаемых любовницах. Наконец он решил расставить все точки над i и рассекретил новый роман.

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 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Новой возлюбленной Гарика Харламова стала Катерина Ковальчук, которая как две капли воды похожа на бывшую жену шоумена Кристину Асмус. Сейчас Кристина снимается в программе "Форт Боярд", где она стала капитаном команды.

Во время съемок очередного выпуска передачи Кристина Ковальчук показала себя. Она устроила настоящую истерику, чего от девушки никто не ожидал. Все началось с того, что возлюбленной Гарика Харламова надо было в полной темноте найти выход. В какой-то момент на ее голову посыпались насекомые, что вывело ее из себя. Кристина Ковальчук начала истошно орать и дергаться. Девушка долго не могла успокоиться. Она пришла в себя только после того, как ушла из здания.

Кристина Ковальчук окончила Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования. Она дебютировала как актриса в ленте "Рядовой" и стала известна после съемок в российских сериалах. Одной из ключевых является роль в сериале "Крепостная".

С Гариком Харламовым девушка познакомилась в 2020 году на съемках сериала "Гусар". Сначала пара скрывала свои отношения, однако потом рассекретила их. Сейчас пара живет в особняке на Рублевке. Недалеко от них живет Кристина Асмус. Гарик специально снял там коттедж, чтобы чаще видеть дочь Настю.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2021, 18:27 Источник: КП ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость873499
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Харламов видно сам не адекватный и бабы у него такие же
1

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