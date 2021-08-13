Фоменко обнародовал фото с любимой: Трогательно

Николай Фоменко является многодетными отцом. Однако он придерживается строгого правила: личное должно оставаться личным.

Артист не любит демонстрировать своих детей, чтобы не создавать никаких неудобств для них. Однако некоторые из них уже стали совсем взрослыми и создали свои семьи. Накануне Николай Владимирович все же решил предаться ностальгии. Он опубликовал фото со своей старшей дочкой.

"Любовь моя", – нежно обратился к ней Николай Фоменко и поздравил с днем рождения. Фотография была сделана более 25 лет назад. На кадре артист стоит на улице с дочерью и нежно обнимает ее за плечо. Известно, что Екатерина родилась в первом браке знаменитости. Ее матерью является дочь Рэма Лебедева, Елена. Несмотря на теплые отношения, их роман продлился около пяти лет. Однако Николаю Владимировичу удалось сохранить теплые отношения с наследницей.

Екатерина уже давно и сама мама. Она воспитывает двух девочек. По образованию она журналист. Некоторое время дочь звезды работала по профессии. Узнать ее по фамилии сейчас не представляется возможным, так как некоторое время назад она сменила ее на "Гришковец".

Пользователи пришли в восторг от нежного шага Николая Фоменко. "Поздравляю Катюшу и тебя! Помню, как в августе родились дочки почти одновременно", "Так может говорить только любящий папа", "Какое трогательное фото", "Хорошие такие", "Просто чудо! Счастья", "Любовь", "Вы лучшие", – писали они.

