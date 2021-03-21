Внебрачная дочь Николая Фоменко сделала громкое заявление

Родственница звезды российского кинематографа впервые вышла на связь. Девушка рассказала о взаимоотношениях с отцом и публичной встрече. Выяснилось, что именно Дарина стала инициатором знакомства.
Внебрачная дочка пришла на концерт Николая Фоменко, чтобы послушать его творчество. Однако она не удержалась и подошла к артисту. Стоит отметить, что у родственников феноменальное сходство – одинаковые нос, губы и даже брови.
"Для него это был шок-контент, конечно. Во мне невозможно было не увидеть свое отражение", – призналась Дарина.
Правда, на этой диалоге и оборвалось дальнейшее общение звездного отца с наследницей. По словам девушки, она не спешит налаживать связь с пропавшим актером. Дочь Фоменко планирует заниматься собственной карьерой и учебой, а не тратить время на "притирку к папе".
Дарина добавила, что лет пять назад ни за что бы не решилась на подобный разговор. Похоже, что внебрачная дочь и без знакомства с артистом жила себе припеваючи. Сейчас она не исключает того, что налаженное общение с Николаем Фоменко может принести свои плода. Но пока неизвестно, какие именно.
Напомним, что после развода актер и Мария Голубкина сохранили теплые отношения ради двоих детей – Анастасии и Артема. В браке звездная пара прожила 13 лет.
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