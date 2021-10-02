"Семечко попадает в маму": Собчак рассказала малолетнему сыну о сексе

Ксении Собчак пришлось отвечать на вопрос своего любопытного сына.

Совсем скоро сыну Ксении Собчак исполнится пять лет. Однако Платон рассуждает не по годам, он уже начал спрашивать у родителей, откуда берутся дети. Телеведущая надеялась, что наследник будет задавать такие вопросы позже.

Собчак опубликовала в "Инстаграм" видео, на котором запечатлен Платон, рассуждающий о появлении детей. По словам Ксении, ее сына не устроил рассказал о том, что в маме начинает расти семечко. Мальчик спросил: "А как семечко попадает в маму?".

Пытаясь увильнуть от рассказа о сексе, Собчак дала возможность Платону самому порассуждать на эту тему. Мальчик предположил, что перед беременностью мама приходит к доктору за зернышком. Журналистка уточнила, что врачи тут ни при чем, и объяснила наследнику: это природное явление.

Примечательно, что Ксения не стала обманывать своего ребенка, а лишь общими фразами завуалировала интимный процесс. Поклонники телеведущей также отметили, что детей не стоит вводить в заблуждение, уходя от откровенного разговора о сексе. "Нужно обязательно адаптировать ответ под его возраст, в противном случае, когда правда вскроется, доверие к родителям будет подорвано", – считает один из подписчиков журналистки.

Напомним, Ксения Собчак родила Платона почти пять лет назад от актера Максима Виторгана, с которым развелась в 2019-м. В том же году телеведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.