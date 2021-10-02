Ахеджакова боится выходить на сцену: Я трус

Народная артистка России Лия Ахеджакова призналась, что случившееся после премьеры спектакля "Первый хлеб" подкосило ее.

83-летняя Лия Ахеджакова впервые в жизни подверглась жуткой травле. А все из-за фразы в спектакле "Первый хлеб". Члены общественной организации "Офицеры России" пожаловались на постановку в Генпрокуратуру и мэрию Москвы. Они увидели в спектакле оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны и пропаганду однополой любви.

Ахеджакова тяжело переживает последствия "Первого хлеба". Артистку даже вызывали на допрос. Она уверена: травлю организовали те, кто даже не видел эту постановку. Вместе с тем артистка отметила, что человек, возглавлявший организацию, нашел бы в спектакле то, что хотел, даже если бы пришел посмотреть его.

Актриса боится выходить на сцену, ведь одному из актеров, принявших участие в спектакле "Первый хлеб", разбили лицо. По словам Лии Меджидовны, организаторы травли грозились разбрызгать фекалии в случае, если требования и замечания не будут учтены. Все это лишает ее вдохновения и усиливает чувство страха.

"Я вообще трус", – призналась артистка.

Ранее за Лию Ахеджакову заступилась актриса Инна Чурикова. Она назвала коллегу исключительной артисткой, а слова активистов по отношению к ней – клеветой. Также звезда советского кино рассказала, что Ахеджакова до выхода на сцену очень волновалась, поскольку не была уверена до конца в том, стоит ли ей играть в спектакле "Первый хлеб".