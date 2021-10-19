"Беременна!": Раскормленная Семенович выпятила огромный живот

Звездная дива Анна Семенович часто попадает под удар злопыхателей из-за фигуры. Помимо армии поклонников, вокруг певицы объединились неприятели, которые злобно призывают ее сбросить вес. Некоторым формы Анны Семенович кажутся излишне объемными, так как не вписываются в современные стандарты красоты.
Знаменитость пропускает критику мимо ушей, продолжая демонстрировать публике акцентные особенности тела. Недавно артистку засняли на светской вечеринке после вкусного ужина в компании коллег по цеху. Анна Семенович была одета в обтягивающее платье изумрудного цвета, которое подчеркнуло область живота. Певица втягивать чрево не стала, продолжая веселиться перед камерой.
Соответствующие кадры распространились в Сети. Видео с раскормленной звездой опубликовали в телеграм-канале, а фото — в одном из профилей "Инстаграм". Пользователи Сети бросились обсуждать возможное положение артистки. Отдельным наблюдателям показалось, что Анна Семенович ждет малыша.
"Пузо, мне кажется, не такое от жратвы", "Беременна!", "Пузень мощный", "Уже жирная, раньше сочная была", — отреагировал народ в комментариях к ролику. Поклонники, которые увидели реалистичную фигуру звезды, принялись защищать своего кумира. Анна Семенович, по их словам, не обязана подстраиваться под модельные параметры и имеет право жить так, как ей нравится.
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