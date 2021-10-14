Боже: Тяжелобольной сын Орбакайте внезапно истек кровью

В сентябре россиян шокировала ужасающая новость о здоровье звездного наследника. Никита Пресняков рассказал, что из-за неправильного питания получил неизлечимое заболевание. У сына Кристины Орбакайте нашли полипы в желчном пузыре. Из-за серьезных проблем мужчина обрек себя на строгую диету, ведь иначе, по его словам, придется хирургически удалять пораженный недугом орган.
Однако состояние здоровья не помешало Никите согласиться на участие в шоу "Ледниковый период". Первые два выпуска программы прошли для него нормально, а вот на съемках третьего, который выйдет в эфир 16 октября, произошло страшное. Мужчина упал на лед, а партнерша отсекла ему край пальца острием конька. Страдалец внезапно истек кровью.
К счастью, травма не помешала Никите Преснякову встать на ноги и закончить выступление. С изувеченной рукой он даже отправился принимать подаренные на проекте цветы. По завершении показательного номера медики оперативно оказали мужчине помощь. Сын Кристины Орбакайте уселся на специальном диванчике и обработал кровавую рану.
Известно, что Никита Пресняков исполнил на льду роль призрака-полтергейста Битлджуса. О том, как члены жюри оценили работу Никиты Преснякова, будет объявлено уже в эту субботу. Шоу "Ледниковый период" с участием сына Кристины Орбакайте покажут на Первом канале.
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