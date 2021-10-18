"Переживаю за сына": Ольга Кабо взяла на себя вину за расставание с мужем

Ольг Кабо впервые разоткровенничалась о деталях развода с обанкротившимся супругом Николаем Разгуляевым.

От предпринимателя актриса в 2021 году родила сына Витю. Пара была венчанной, но скрепленный Небесами союз распался. Ольга Кабо заявила, что развод со вторым мужем был ее осознанным решением, и именно она отвечает за его последствия.

По словам артистки, она думала несколько лет, прежде чем разойтись с бизнесменом. Она поняла, что склеить отношения не получится. По мнению звезды театра и кино, они с Разгуляевым "исчерпали друг друга". Знаменитость отметила, что расставание с супругом не принесло ей острой душевной боли.

Гораздо больше Ольгу Кабо тревожит психологическое состояние их наследника. "Переживаю за сына", – призналась актриса. Вместе с тем Ольга Кабо убеждена, что в жизни есть испытания и посерьезнее, чем развод. После общения с психологом звезда решила для себя, что роль жертвы ей ни к чему. Теперь Ольга Кабо считает, что все удары судьбы – это вина самих людей. В частности, и ее развод с предпринимателем.

Напомним, ранее в СМИ появились данные о том, что бывший муж артистки задолжал по кредитам более чем 362 миллионов рублей. Однако эту информацию Ольга Кабо предпочитает не комментировать.