Ольга Кабо отвоевала столичную квартиру: продолжение драматичной истории развода

В минувшем году актриса Ольга Кабо развелась. Звезда кино и сериалов была замужем за миллионером Николаем Разгуляевым 12 лет. Как удалось выяснить журналистам, какое-то время назад супруг Кабо влез в долги.
К моменту расторжения брака кредиторы требовали от Разгуляева 360 миллионов рублей. Нет так давно теперь уже бывшего супруга Ольги признали банкротом. "Муж ее просто раздел и разул", – говорила прессе подруга Ольги Кабо.
Разгуляев и Кабо делили совместно нажитое имущество через суд. Доля бизнесмена позднее должна уйти с молотка в счет погашения долгов. Кабо наняла адвоката, чтобы спасти столичную квартиру, которую пару лет назад купила на собственные средства, а также на сбережение старшей дочери. Часть денег для приобретения апартаментов Ольга брала в ипотеку.
Ранее Никулинский суд разделил спорную жилплощадь между Разгуляевым и Кабо. Актриса с этим решением не согласилась и подала апелляцию. Накануне Мосгорсуд рассмотрел жалобу актрисы и оставил квартиру в ее собственности. По словам адвоката звезды кино, Татьяны Стукаловой, теперь кредиторы не смогут претендовать на эту недвижимость.
Защитница отметила, что Ольга Кабо и Николай Разгуляев сумели договориться и сохранить хорошие отношения. Актриса и бизнесмен действуют в интересах общего сына Виктора, которому уже восемь лет.
Какое-то время содержать наследника придется только Кабо. Алименты Разгуляев в нынешней ситуации платить не может.
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