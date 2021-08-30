Бросившую мужа-изменщика Ольгу Кабо застали со зрелым красавцем

Судя по всему, звезда не ставит крест на личной жизни. Несмотря на то, что на фото в "Инстаграм" с коллегой Дмитрием Фридом она предстала в рамках роли в картине "Позднее счастье", ее глаза светятся теплом и нежностью. Ольга Кабо просто излучает женскую энергетику любви.
На снимке она предстала в объятиях партнера. Кабо спросила фолловеров, как им их "позднее счастье". Подписчики ответили, что артисты прекрасно смотрятся вместе. Подписчики пожелали Ольге Кабо личного счастья наяву.
Напомним, разговоры о том, что у звезды есть трудности на личном фронте, начались несколько месяцев назад. Выяснилось. что осенью 2020 года Ольга Кабо оформила развод с предпринимателем. У экс-супругов подрастает сын Виктор.
Ходят слухи, что у актрисы кончилось терпение. Якобы бизнесмен флиртовал с другими дамами и изменял жене. Но последней каплей стало то, что у Николая Разгуляева образовались большие финансовые проблемы. Поговаривают, что Ольга Кабо могла потерять все свое имущество. Недавно актриса вызвала противоречивую реакцию россиян личным снимком.
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