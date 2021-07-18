Пристрастившуюся к алкоголю Решетову хотят лишить ребенка

Анастасия Решетова решила позвать на семейный отдых с сыном Тимати свою подругу Наталью Рудову, которая не раз была замечена в порочащих связях. Такое поведение дорого обошлось звезде: теперь её грозятся лишить родительских прав.
Скандал произошёл на днях, когда известный блогер Лена Миро высказалась на счет сомнительной дружбы между Рудовой и 25 – летней манекенщицей, прозвав такое путешествие “очень странным отдыхом с ребенком”. Поступок Решетовой вызвал у Миро шок и недоумение, и она высказалась о том, что не подпустила бы своего ребёнка к Рудовой ближе, чем на пушечный выстрел.
По словам Миро, которая лично знакома с Натальей, та имеет сомнительную репутацию и замечена “в любви к шумным клубам и алкоголю”. Совсем недавно “вышедшая в тираж” актриса поделилась в своем инстаграме очередными “алкогольными” сторис.
Кроме того, блогер затронула в посте и бабушку Ратмира -Симону, которая, несмотря на её неоднозначность, никогда пойдет в ночной клуб, если прилетела на отдых с детьми. Увы, о Рудовой, такого сказать нельзя.
Миро уверена, что за такое поведение у Решетовой стоит отобрать ребёнка, ведь его воспитанием никто не занимается.
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