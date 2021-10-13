"Он ухаживал за мной": объявилась новая соперница Наташи Королевой

Выяснилось, что Тарзан в свое время подкатывал за Натальей Штурм. Тогда артистка с удовольствием принимала ухаживания стриптизера. Исполнительница с теплотой вспоминает о романе с супругом коллеги. Певица назвала Сергея Глушко отличным парнем.
Напомним, что в прошлом году из-за бурного темперамента танцора их брак с Наташей Королевой чуть не распался. Тарзан угодил в грандиозный скандал. Его роман с молодой артисткой Анастасией Шульженко был публично рассекречен.
Можно только представить, как себя чувствовала оскорбленная и преданная певица. Несмотря на жуткую ситуацию, Наташа Королева нашла в себе силы с достоинством преодолеть это испытание. Супругам удалось сохранить семью благодаря мудрости артистки, простившей своего мужа.
Как писали "Дни.ру", Сергей Глушко сначала отрицал, что у него был роман с актрисой. Стриптизер заявлял, что женщина нагло врет, чтобы прославиться на его имени. Однако все его рассказы о "подставе" так и не были подтверждены доказательствами. Ранее и сама Наташа Королева стала фигуранткой скандала из-за того, что продала свою замороженную яйцеклетку другу-гею.
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