"Что с лицом?": после новости о внебрачной дочери жены Тарзан изменил внешность

Не всем известно, что помимо эротических танцев Тарзан еще и умеет рисовать. Муж Наташи Королевой пишет маслом на холсте. Поклонники признают, что у Сергея талант, который он зря скрывал столько лет.
На днях Тарзан выложил в своем "Инстаграм" картину с изображением прекрасной незнакомки. Рядом с картиной стоял автор своего творения с перекошенным лицом. Фанаты не сразу поняли, зачем Сергей Глушко сделал такую гримасу, которая изменила его внешность.
"Че за лицо?", "Сергей, вы как-то похудели"; "Какой-то осунувшийся и позеленевший", – написали фолловеры.
Многие отметили, что Тарзан осунулся и похудел после недавнего скандала с признанием певицы Наташи Королевой о внебрачной дочери.
Напомним, несколько дней назад Королева стала гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ и призналась, что отдала свою яйцеклетку другу за океаном.
Сейчас биологической дочери Наташи Королевой два года, она живет в однополой семье за океаном. Муж Тарзан и 19-летний сын пары Архип были в шоке от услышанного. Правда, самое страшное – детали появления дочери – Наташа Королева предпочла сказать мужу и сыну дома. Сергей Глушко закричал в студии и чуть не перевернул стол, а потом покинул студию вместе с сыном.
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