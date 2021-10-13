"Зачем вообще пристраиваться к дворняжкам?": Тимати врезали за глумление над экс-любовницами

Музыкант в сторис своего инстаграм-аккаунта опубликовал короткое философское размышление, которое заставило публику заподозрить, что он адресует высказывание своим экс-избранницам. "Дворняжка может надеть на себя хоть все золото мира, но она никогда не станет ланью. И дело не в том, кому до кого далеко, дело в том, что ланью надо родиться", – написал рэпер Тимати.
Пользователи Сети предположили, что артист таким неуважительным образом отзывается, в частности, об Анастасии Решетовой. Пара была вместе несколько лет. Модель даже родила певцу сына Ратмира. Однако рэпер Тимати так и не женился на избраннице.
На публикацию звезды отреагировала Лена Миро. Блогер дала исполнителю под дых так же иносказательно, как и он сам – предположительно, в адрес бывших женщин.
"Вопрос тут только в том, зачем вообще пристраиваться сзади к дворняжкам? Наверное, это возможно объяснить только тем, что до лани не дотягиваешься", – врезала рэперу Тимати светская обозревательница. Напомним, что музыкант и Анастасия Решетова расстались накануне начала съемок шоу "Холостяк". Певец решил участвовать в проекте в тайне от модели. Девушка до последнего надеялась воссоединиться с музыкантом, но его выходка стала последней каплей. Недавно она призналась, что приняла ислам.
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