Убитый горем Кикабидзе отказался говорить: Жена ушла из жизни

Заслуженная артистка Грузии, супруга легендарного артиста Вахтанга Кикабидзе Ирина Кебадзе ушла из жизни. Трагическое событие произошло накануне, 11 октября.



Дочь Кебадзе, Марина Сагарадзе, оставила трогательное сообщение на своей странице в "Фейсбуке". Она указала, что любит родительницу. "Ушел мой прекрасный, самый теплый и преданный человек", – написала она. Информацию подтвердил и директор Вахтанга Кикабидзе, Олег Толмачев. Он подчеркнул, что уход знаменитости никак не связан с пандемией Covid-19.

По словам директора легенды, артистка долгое время болела, но организм, в силу возрастных изменений, не смог справиться с недугом. Пока дата и место прощания не уточняются. Об этом СМИ сообщат позднее. Известно, что сам Вахтанг Константинович тяжело переживает трагедию. Сейчас он отказывается общаться с представителями прессы, а потому его комментарий пока никто не получил.

История знакомства и любви пары совершенно уникальна. Тогда они случайно встретились на одной из улиц Будапешта. В столице Венгрии начались беспорядки после убийства Кеннеди, и в толпе артист заметил худенькую девушку с большими испуганными глазами. Это была любовь с первого взгляда.

Через несколько дней возлюбленные поженились. Тогда у Ирины Кебадзе уже была дочь, но Вахтанга Кикабидзе этот факт ничуть не смутил. Через некоторое время у них родился сын. Они прожили вместе более 50 лет.