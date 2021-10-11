Не отпускает: ставшая матерью Арзамасова вынуждена терпеть лишения

Елизавета Арзамасова после рождения сына Льва сильно корректирует свои рабочие планы.

Актриса теперь не может трудиться в таком же плотном графике, как раньше. Звезда "Папиных дочек" с удовольствием осваивает новую для себя роль матери, ради которой вынуждена терпеть некоторые лишения в профессии.

Совсем уходить в декретный отпуск Елизавета Арзамасова не намерена. Она продолжает играть в некоторых спектаклях. Артистка призналась в своем инстаграм-аккаунте, что не смогла приехать на церемонию награждения в рамках фестиваля антрепризных спектаклей. Актрисе достался приз за лучшую женскую роль.

Знаменитость извинилась за то, что не смогла получить награду лично и поблагодарила жюри за признание. Она объяснила, что ребенок не каждый раз может ее отпустить.

Отметим, что после родов Лиза Арзамасова сразу взялась за свою фигуру. 26-летняя артистка успела за месяц почти полностью прийти в форму. Недавно звезда похвалилась идеальным прессом. Артистка рассказала, что прекрасным результатам обязана не только своей конституции, но и частым физическим нагрузкам.

В микроблоге она показала, как делает упражнения с малышом на руках. Поклонники одобрили такой подход актрисы к своему внешнему виду и осыпали ее комплиментами.