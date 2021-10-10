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Шоу-бизнес
С сыном наперевес: как Арзамасова справляется с ролью матери

С сыном наперевес: как Арзамасова справляется с ролью матери

Лиза Арзамасова рассказала, как восстанавливается после родов и проводит время.
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Звезда "Папиных дочек" вплотную занялась материнством. Сын Лева родился почти два месяца назад, молодые родители не чают в нем души. Лиза частенько делится отрывками из своей изменившейся жизни с подписчиками своего блога. Неравнодушные интересуются, как артистка приходит в форму и чем занимается, кроме воспитания малыша.

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Арзамасова поделилась видео, в котором она делает зарядку с сыном наперевес. В подписи Лиза добавила, что смотрит "Ледниковый период" и поддерживает мужа, пока занимается спортом для восстановления физической формы. Очевидно, роль матери звезде очень даже по душе. Подписчики засыпали ее и малыша комплиментами и отметили, что "силовая тренировка" с сыном – отличная идея.

"Какая Вы классная! Супер способ с удовольствием приходить в форму", "3 в 1 ! Молодцы! Здорово!", "Умничка! Со временем он тяжелей будет, вообще супер силовая тренировка", "Лиза – супер! Тут по-моему даже восстанавливаться не нужно! Выглядишь отлично!", – написали комментаторы.

Напомним, 26-летняя Лиза Арзамасова и 47-летний Илья Авербух в середине августа стали родителями первого совместного ребенка. Несмотря на большую разницу в возрасте пара счастлива и полностью погружена в воспитание сына. Несмотря на хлопоты, молодые родители параллельно даже успевают работать.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
10 октября 2021, 11:54 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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