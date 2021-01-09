Киркорову могут запретить выезжать из России

Выяснилось, что за королем отечественной эстрады числится долг в размере 95 тысяч рублей. Странно, что Филипп Киркоров, гонорарам которого могут позавидовать даже некоторые иностранные певцы, до сих пор не заплатил по счетам.

Налоговики могут доставить звезде серьезные неприятности. Так, сейчас Филипп Киркоров отдыхает в солнечном Майами. Однако следующая поездка может и не состояться – ведомство запретит должнику выезд за рубеж, если тот не оплатил долг.

Ранее певец Филипп Киркоров дал понять поклонникам, что улетел в США. Исполнитель продемонстрировал в "Инстаграм" свой двухэтажный особняк в Майами.

Как писали "Дни.ру", недавно артист опубликовал итоги 2020 года и признался, что испытывал некоторые психологические трудности. По словам Филиппа Киркорова, ему долгое время не удавалось выйти из подавленного состояния.

Выяснилось, что главным спасителем певца стал возлюбленный Ольги Бузовой. Если бы не блогер со своим хитом "Ролексы", Филипп Киркоров лишился бы топ-чартов и молодых поклонников. Сотрудничество артистов зародилось летом прошлого года. Премьера ролика состоялась 12 августа и набрала 2,5 миллиона просмотров всего за несколько суток.