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"Он просто не такой": Появились данные о судьбоносном выборе Сергея Шнурова

Сергей Шнуров. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Афина Март

Афина Март блогер

 Профессиональный дипломированный астролог, таролог, создатель и преподаватель авторской школы мантики, телеведущая (программа "Знаки Судьбы", "Семейный гороскоп"), постоянный автор-эксперт газеты "Оракул" и автор в изданиях "Гороскопы и Предсказания", "Тайны ХХ века", "Советы Оракула"
В 2020 году Сергей Шнуров объявил о беременности жены. Поклонники размышляют – изменится ли певец после рождения третьего ребенка? О том, что случится с артистом совсем скоро, знает астролог Афина Март.
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Примитивный, сложный, тонкий, хитрый, многослойный, азартный, опасный, интеллектуальный, зависимый, влюбчивый, авантюрный! О ком я?! О Сергее Шнурове.

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 Сергей Владимирович Шнуров

Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

Согласитесь, Сергей Шнуров – фигура неоднозначная, однако однозначно любимая народом. Причем в этом случае, что очень удивительно, под народом подразумеваются буквально все слои общества. Под брендовый шнуровский хриплый матерок, визитную карточку артиста, "отрываются" как дворовые гопники, так и чиновники, олигархи, рублевские блондинки и даже (О ужас!) представительницы высшего эшелона власти.

В чём секрет невероятной магнетичности и мегапопулярности Сергея Шнурова?

Родился в Ленинграде 13 ноября 1973 года. По классике гороскопного жанра начинаем с Солнца. И, мне всё сразу становится понятно и очевидно. Такое количество говорящих аспектов, аж дух захватывает. Солнце в 24 градусе Овна, в экзальтации. К самому Солнцу претензий нет: яркое, бесстрашное, демонстративное, но собака зарыта не в самом Солнце, а в его оппозиции с Ураном и Прозерпиной. Именно противостояние Солнца с парочкой Уран–Прозерпина является источником авантюр, провокаций, эпатажности, эксцентричности. Оппозиция между Солнцем и Ураном – это аспект, который делает человека необычной личностью, выделяющейся эксцентричным поведением, оригинальным мировоззрением и нестандартными поступками. Солнце символизирует эго человека, а Уран сообщает человеку элемент свободолюбия, независимости, свободолюбия до пределов анархии. Оппозиция Солнца и Урана также может давать элементы асоциального поведения, трудности взаимодействия с социумом. Роль Прозерпины в этой астрологической истории – увидеть несовершенство мира и обязательно плюнуть в него несовершенно едкое матерное словцо.

Такой человек любит привлекать к себе внимание окружающих и при этом старается всеми силами доказать, что он нечто особенное, из другого теста. Яркая индивидуальность с незаурядными талантами. Избегает общепринятых штампов и шаблонов, и часто бывает не понятым и не принятым в обществе – так и было вначале. Пришла ассоциация с многослойным фастфудовским гамбургером из Макдональдса, где в принципе обычная булочка и котлета, переслоенная вялыми листиками салата и бледными овощами, стала мегапопулярной едой для огромного количества людей. Но, согласитесь, у некоторого количества людей такая еда вызывает спазм желудка, изжогу и стойкое отвращение. Напряженное отношение между Солнцем и Ураном, к которым относится и оппозиция, будет постоянным источником внутренних противоречий, беспокойности, опрометчивости и склонности к радикальным поступкам. Ведь так и есть: высшего образования нет, пытался учиться на архитектора, потом на философа-богослова при духовной академии. Но в итоге осилил только реставрационный лицей (уровень ПТУ), так что официально его образование по сей день – среднее техническое. Особенно удивляет обучение в духовной семинарии. Чудны дела твои... Пошел он туда за компанию с другом. Как утверждает рок-музыкант, образование там было неплохим, однако на третьем курсе ему пришлось оставить семинарию, чтобы прокормить семью (тогда у Шнура уже родился первый ребенок). Как говорит лидер "Ленинграда", "древнегреческий язык и Ветхий Завет совсем никак не соотносились с деньгами".

Найти свое место в жизни было непросто, так как Шнуров разрывался между поиском собственной аутентичности и желанием идти в ногу со временем. Помогла хорошая интуиция и предвидение (секстиль Плутон–Нептун) многих поворотов в своей судьбе и в обществе в целом. При этом он не боялся перемен. Любые жизненные перемены встречал с радостью, а если они долго не происходили, то инициировал их сам. Для него не имеет значения, какого социального уровня и достатка его новый друг. Может найти общий язык и говорить на равных с абсолютно с любым человеком. Более того, он умеет объединять совершенно разных на первый взгляд людей в группы и вдохновлять их на достижение общих целей. И все же при всем своем дружелюбии находится в некотором отдалении от коллектива, ведь ему важно сохранить свою индивидуальность.

Кроме того, Солнце находится в соединении с очень проблемной Венерой. Венера в этом случае "сожжена" Солнцем, находится в слабом для себя месте (изгнание), это самая безбашенная Венера, тормоза у нее отсевают напрочь, поэтому явно существуют проблемы со вкусом, с имиджем, с женщинами, с любовными отношениями. Отсюда сочетание несочетаемого, например, пиджак с трениками. Без внешней помощи и влияния такая Венера не имеет шансов стать приличной. Вообще, нынешний буржуазно-гламурный Шнуров по сравнению с собой прежним – это как пафосная Москва Нью-сити в сравнении с затрапезным "Черкизоном" – рынком начала двухтысячных. Долгое время вид у Шнура был весьма затрапезным и маргинальным. В 30 лет он выглядел на 50. Сегодня он делает рекламу элитной стоматологии, стильных барбершопов, мужской косметологии, фитнеса и элитных шмоток. В свои 47 он выглядит лучше, чем выглядел в 27. Ему даже приписывают роль секс-символа, хотя физической фактуры ему не хватает явно. К счастью, есть один очень сильный структурирующий аспект, который может взять под контроль этот неуправляемый тандем Солнце–Уран, так и случилось, это гармоничный аспект (секстиль) от Сатурна. Умеет и знает, когда придет время, остановиться. Так что не стоит надеяться завистникам, что Шнуров упадет, пропадет и станет маргиналом в полном соответствии этому слову. Переплавит себя, переделает, перезагрузит имидж от дебошира-пьяницы в майке–алкоголичке до человека года в модных глянцах. Хотя упасть в алкогольную бездну без шанса вернуться возможность была. С подачи безудержной любительницы авантюр и вседозволенности – Черной Луны в Стрельце, и квадратуры планет иллюзий Нептуна и Луны. Музы и вдохновение приходят только, когда человек в измененном состоянии под воздействием алкоголя, это надо признать. Музыкальный талант и алкогольная зависимость часто в гороскопе неразделимы и сопровождают друг друга, как заклятые друзья. Спасли Шнура его женщины, которые по-разному, но стоически и героически боролись с его пагубным пристрастием.

Если говорить о Сергее Шнурове, как о поэте, то, на мой астрологический и филологический взгляд (филфак МГУ у меня, на минуточку), его стихи, как и по форме, так и по стилистике примитивны и посредственны. Но народу нравится: просто и понятно, не надо напрягать мозг. Такие времена.

Меркурий, отвечающий за вербальность в гороскопе,слабый и злой, как жужжащая осенняя муха. Отсюда брендовый шнуровский хриплый матерок, активное использование ненормативной лексики и нечистоплотность речи.

Поэтому сравнение и вывод, что Шнуров является наследником Высоцкого, на мой взгляд, некорректен и неэтичен. Высоцкий и Шнуров с разных планет и орбиты их не пересекаются. До того, как осенью 2018-го Шнуров по своей прихоти "обнулил" свой инстаграм, миллионы подписчиков внимали его "философским" излияниям, когда матерным, а когда и нет, часто в прозе, но нередко и в стихах. Не только фанаты, но и многие известные личности называют его "умнейшим человеком", "блестящим интеллектуалом".

Но планета Меркурий находится на возвышении гороскопа (самая высокая планета). Вот вам и парадокс – именно слабый конфликтный вербальный "инвалид"–Меркурий и стал самым заметным и видимым, и принес успех и славу. Хотя, конечно же, со славой и успехом все не так просто. Меркурия здесь явно недостаточно.

Давайте поищем в гороскопе причину невероятного успеха и славы. Это – соединение Юпитера и Марса, с поддержкой магнетичного Плутона. Это Олимп! Вот они: известность, поклонники, фанаты и невероятная энергия, и харизма. Триада Юпитера, Марса и Плутона автоматически выдвинула Сергея Шнурова в любимчики федеральных каналов и модных журналов. Такое активное взаимодействие планет похоже на взрыв, результаты которого могут быть непредсказуемыми, но абсолютно очевидными. Бикфордов шнур сделал свое дело! Соединение Марса и Юпитера будет гнать своего обладателя все дальше и выше, без остановки и права на передышку. Благодаря неуемной энергии и способности не упускать благоприятных шансов – это и есть дорога к успеху. И все же людям с данным аспектом нужно избегать необдуманных действий, рискованных приключений и авантюр. Он снимается в кино, устраивает выставки картин, рекламирует средства для потенции, заправлял вместе с Матильдой питерским рестораном VIP, и даже играл главного персонажа в опере в Мариинке (разговорную роль), являлся экспертом-наставником на программе "Голос", пишет и исполняет песни, записывает клипы, ведёт супер популярные аккаунты в соцсетях, а каждый его новый хит мгновенно разлетается по всему рунету.

Но Шнур часто преувеличивает свои возможности и проявляет излишнюю самоуверенность. Зачастую дела начинает с большим размахом, но завершать их, увы, не хочется, так как на горизонте уже маячат новые, более перспективные возможности. Соединение Марса и Юпитера часто присутствует в картах рождения бизнесменов и политиков, умеющих играть по-крупному. Выдержит ли этот "олимпийский марафон" Сергей Шнуров? Жизнь покажет! Неизменным останется одно – растущая популярность. За 20 лет существования "Ленинграда" имидж самой группы, как и ее лидера, сильно изменился. Если раньше Сергея Шнурова было не отличить от уличного хулигана или типичного алкаша у пивного ларька, то теперь он икона стиля, секс-символ и самый богатый представитель российского шоу-бизнеса, который занимает первое место в рейтинге журнала Forbes. С тех пор Шнуров как гениальный бизнесмен извлекает максимальную выгоду из своей популярности. Все его ходы коммерчески продуманы, он далеко обогнал Киркорова, Лепса, Михайлова и Урганта по уровню доходов. А, когда есть большие деньги, то это – прямой путь в политику. Могу предположить, что Восходящий кармический Узел (Раху) в 11-ом королевском градусе Козерога откроет ему дорогу и в политику тоже. Вот такие шнуровские метаморфозы и такой неоднозначный наш герой.

В 2021 году Сергею Шнурову исполняется 48 лет – середина жизни. Можно подводить итоги, а можно стартовать сначала. Что выберет Шнур (простите, Сергей Владимирович Шнуров), даже не сомневайтесь. Дирекционный Сатурн, вошедший на долгие годы в первый дом гороскопа, потребует от него серьезности, ответственности, взрослости. Все эти характеристики можно и нужно реализовать в роли мужа и отца. Он это и понимает, и принимает.

Сергей Шнуров – человек, которые живет в своей Вселенной вразрез со Вселенными других людей. Сам он искренне не понимает, что его Вселенная другая – он просто живет в ней. Он создавал свою Вселенную не для того, чтобы выделиться. Он не ставит целью выделяться, ему это в общем-то не надо, он просто не такой, как все. Либо все не такие, как он!


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Автор: 8 января 2021, 23:58 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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