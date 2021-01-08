"Бумеранг уже на лице": Муцениеце набросилась на Карпович из-за Прилучного

На Рождество экс-супруга Павла Прилучного многозначительно высказалась о правде и справедливости. Агата Муцениеце поставила на место Мирославу Карпович после провокационной публикации соперницы в инстаграм-канале.

Нынешняя избранница Павла Прилучного Мирослава Карпович разместила в личном блоге многозначительную публикацию. Звезда сериала "Папины дочки" поделилась снимком, на котором она утопает в страстных объятиях бывшего мужа Агаты Муцениеце. Дело в том, что артистка готовится выступить с бойфрендом в совместном спектакле, поэтому решила с помощью снимка привлечь больше зрителей на мероприятие. Звезда пообещала, что они с Павлом Прилучным доиграют все недоигранное.

Уязвленная действиями экс-супруга и его возлюбленной Агата Муцениеце не стала игнорировать провокационный пост. Она подготовила письменное нападение на соперницу в своем инстаграм-канале. Экс-супруга Павла Прилучного объявила, что выше того, чтобы играть перед богом и манипулировать зрителями, явно намекая на недостойное поведение Мирославы Карпович и ее бойфренда.

Поклонники звезды сериала "Закрытая школа" поддержали кумира. "Вот и ответочка Карпович прилетела после ее поста", "Какая ты сильная духом и целомудренная. Всем им воздастся по делам их. А ты просто будь счастлива.", "Ему (Павлу Прилучному, – Прим. ред.) уже наверное икается. Да и бумеранг уже на лице, и в организме. Ему лишь только за детей можно спасибо сказать, и то, наверное, это ему жирно будет", – выразились подписчики инстаграм-канала Агаты Муцениеце.