Молодая жена Петросяна пустилась во все тяжкие

Звездная мама продолжает вести личный блог и шокировать фанатов. Недавно Татьяна опубликовала кадры, сделанные на одной из долгожданных фотосессий. Она предстала в образе куклы с различными сладостями в руках.
Однако Брухунова решила не останавливаться на этом. Теперь стилиста и вовсе не узнать. Супруга Евгения Вагановича превратилась в женщину вамп. Татьяна избавилась от устаревших очков и прибегла к объемной укладке.
Фанаты отметили, что Брухунова стала роковой красоткой под влиянием всеми известного юмориста. Поговаривают, что Петросян активно вкладывается во внешний вид своей супруги и не жалеет денег на косметологов и визажистов.
"Экая хулиганка. На деньги Петроса гуляете? Когда сами зарабатывали, не преображались так часто", – прокомментировали поклонники.
Напомним, что Татьяна полностью расслабилась после рождения наследника и сбежала на девичник в другой город. Компанию звезде составила ее собственная мама. Родственницы встретили Новый год в Санкт-Петербурге.
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