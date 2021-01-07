"Порешали вопросы": задолжавший налоговой Деревянко похвастался влиятельными друзьями

Запрет оказался очень некстати, ведь на новогодние каникулы актер собрался улететь с дочерью на Мальдивы. Впрочем, несмотря на официальное распоряжение, звезда все равно отправилась в отпуск.
Павел Деревянко в личном блоге рассказал, как ему это удалось. Как оказалось, у актера есть связи, и его влиятельные друзья очень быстр уладили неприятную ситуацию. "Спасибо товарищам, которые подключились и на каком-то высоком уровне порешали эти вопросы", – заявила знаменитость.
Как отметил актер, за сутки запрет был снят, и ему все-таки удалось отправиться с дочкой Варварой на острова. При этом артист не стесняется того, что задействовал связи. Он отметил, что в нашей стране такое возможно. "К счастью, наверное, а где-то – к сожалению. Для нас – к счастью", – отметил Павел Деревянко.
Напомним, в декабре стало известно, что актер расстался с женой. Пара была вместе около десяти лет, при этом супруги придерживались формата свободных отношений, не ограничивая друг друга в романтических увлечениях на стороне.
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