"Не находил молоденьких": Деревянко и повисшая на нем жена записали обращение после разрыва

Ролик актер опубликовал в личном микроблоге. В кадре Дарья Мясищева практически повисла на плече у Павла Деревянко.
"Да, мы действительно расстались. И чтобы вы поняли, как это все выглядит: мы по-прежнему любим друг друга, по-прежнему уважаем друг друга, мы воспитываем детей. Мы партнеры, мы друзья. Но мы действительно просто не пара", – практически хором поведали Мясищева и Деревянко.
Дарья призвала неравнодушных к их судьбе людей не переживать. По словам бывшей жены актера, у них все отлично. "Никто не находил молоденьких, никто никуда не убегал. Просто так будет лучше для нас, чтобы не доводить ни до каких дурацких моментов", – резюмировал Деревянко.
Звезда сериалов попросила СМИ не придумывать больше глупые версии причин их расставания. Деревянко подчеркнул, что в произошедшем нет никакой трагедии и проблемы.
Общаясь с комментаторами, Павел Деревянко раскрыл судьбу дома в Республике Алтай, который он строил для жены и детей. По словам артиста, деревянный особняк продолжит быть их семейным гнездышком. "По очереди будем жить, или, как захотим. Думаю, у нас это не будет проблемой", – сказал артист.
Напомним, в 2010 году у Павла Деревянко и Дарьи Мясищевой родилась дочь Варвара. После появления наследницы влюбленные расстались. Через несколько лет стало известно, что у пары появился второй ребенок – Александра.
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