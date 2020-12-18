Популярная актриса ответила на слухи о романе с Деревянко

Тарасова опровергла слухи об интрижке с актером. По словам 26-летней Аглаи, с Павлом ее связывает исключительно дружба. Не так давно знаменитости вместе снимались в сериале "Беспринципные", сейчас же артисты участвуют в создании музыкального ролика.
Актриса попросила журналистов не создавать сенсацию на пустом месте. Совместный поход на мероприятие, по мнению Тарасовой, но о чем не говорит.
Отметим, что от отношений с артисткой открестился и сам Павел Деревянко. Артист опубликовал в личном микроблоге совместное фото с Тарасовой. "Для остро интересующихся – у нас нет романа с Аглаей", – подписал кадр актер.
Напомним, Тарасова и Деревянко вместе пришли на премьеру фильма "Огонь". Знаменитости с удовольствием позировали репортерам, собравшимся у красной дорожки.
Между тем буквально накануне стало известно, что артист расстался с гражданской женой Дарьей Мясищевой. В этих отношениях Павел Деревянко находился десять лет. У пары двое детей – Варвара и Александра.
Как писали "Дни.ру", Деревянко и Мясищева записали совместное видео, в котором объяснили причины разрыва. Актер и его экс-возлюбленная попросили не выдумывать небылицы об их личной жизни.
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