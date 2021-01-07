Рита Дакота убежала от балийских пограничников

Помимо того, что все желающие отправиться на Бали должны были выдержать несколько рейсов, после приземления в Джакарте их ждала отнюдь не радостная новость. С 1 января Индонезия неожиданно закрыла свои границы и отправила всех прилетевших на пятидневный карантин.
В самом начале путешествия Рита Дакота смиренно выполняла каждое указание государства, но чуть позже решила найти лазейки в сложившейся ситуации. Певице пришлось сбегать от военного патруля, контролирующего соблюдение правил, с ребенком на руках.
Подобные незаконные передвижения разочаровалb поклонников исполнительницы. Разъяренные матери осудили нерадивую артистку и посетовали, что она подвергала опасности маленькую дочь.
"Мой мужчина жил на Бали 7 долгих лет, еще до встречи со мной. У него тут компания, куча вещей, друзей и проектов. Мы приехали не отдыхать, мы просто вернулись домой. Просто отстаньте уже от меня", – высказалась Рита.
Напомним, что Дакота уже попадала в аналогичную ситуацию только на границе Турции. Правда, тогда певица и ее молодой человек все же оставили маленькую Мию бабушке и дедушке.
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