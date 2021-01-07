Рита Дакота убежала от балийских пограничников

Исполнительница лично сообщила, что прибыла вместе со своей семьей на отдых в Индонезию. Известно, что Рита Дакота должна была провести несколько дней на самоизоляции и дождаться отрицательных тестов на COVID-19. Однако певица решила уклониться от социальной ответственности.

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