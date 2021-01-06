Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко

Семейная чета Влада Топалова и Регины Тодоренко, на первый взгляд, очень крепка. Но все может кардинально измениться в наступившем году.

Брак с Региной Тодоренко – счастливый билет для Влада. Он дает ему ощущение тыла, фундамента. Но не все так просто в отношениях между ними. Тема развода будет часто звучать в этой паре, пока не случится реально. Этот брак обречен. Но, расставание будет немыслимо тяжелым и трагичным.



В 2021 году Владу Топалову только 36 лет, но есть такое ощущение, что он прожил гораздо больше лет, судя по его мироощущению и жизненному опыту. 2021 достаточно кризисный для Влада Топалова, особенно январь– февраль и октябрь-ноябрь. Это периоды, когда транзитный Сатурн формирует негативный аспект на Солнце в гороскопе рождения Влада.

Кроме того, дирекционная Луна становится в оппозицию к натальному Солнцу. Могут быть проблемы со здоровьем. Существует опасность острых воспалительных процессов, операций, несчастных случаев от огня или электричества. Произойдут важные перемены в окружении, не исключен развод.

Одновременно год очень благоприятен для творческой работы. Не исключена попытка возврата в прошлое – управитель дома партнерства имеет аспект к Луне (возврат в прошлые отношения?). Может быть, нам посчастливится снова увидеть "темненького и светленького" из дуэта Smash вместе на сцене.

В любом случае, Влад не останется без работы, но будут опрометчивые, неблагоразумные поступки, склонность говорить лишнее с последующими сожалениями и враждебностью окружения. Не рекомендуется подписывать важные бумаги и договора без тщательного юридического сопровождения.

Начинания, предпринятые в предстоящий год, принесут много неизбежных проблем и неприятностей. Надо стараться жить более воздержанно, строго контролировать свои желания, избегать споров, конфликтов, следовать осмотрительным советам во всех сложных случаях и стараться беречь свое здоровые, силы и репутацию.

Успешность Влада Топалова будет зависеть от того, найдет ли он баланс между своим внутренним и внешним миром. Хочется надеяться на это.