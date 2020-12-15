Регина Тодоренко готовится к полету в космос

Кастинг был объявлен в ноябре этого года. Съемки необычного проекта стартуют осенью следующего года. Сейчас продюсеры ищут актрису, которая сыграет главную роль в картине. Требования к претенденткам включают российское гражданство, физическое и психическое здоровье, владение иностранными языками.
Помимо Регины Тодоренко заявки на участие уже подали звезды шоу-бизнеса Алена Водонаева и Зоя Бербер. В интервью с Аллой Довлатовой на "Русском радио" телеведущая призналась, что тоже заполнила анкету и надеется пройти кастинг. Она готова к полету в космос и не боится сложных тренировок и отбора.
Знаменитость рассказала, что десять кандидаток должны будут пройти медкомиссию и три месяца жить в Школе космонавтов в условиях, приближенных к МКС. После этого две финалистки отправятся в космос на несколько недель. Регина Тодоренко уверена, что ей все это по плечу.
Муж ведущей, певец Влад Топалов в свою очередь заявил, что поддерживает супругу и гордится ею. При этом он отметил, что сам бы не решился на такие эксперименты. Кроме того, кто-то из пары должен быть дома и уделять внимание маленькому сыну Майклу. Исполнитель намекнул, что мечтает о втором малыше, но пока семья не планирует пополнение, ведь Регине Тодоренко необходимо заниматься карьерой.
Ранее теледива посетовала на то, что ей с мужем приходится встречаться по графику из-за нехватки времени. Она отметила, что без режима при их занятости – никуда.
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