Никогда такой не видел: сын разинул рот при виде Пугачевой

Юморист ведет личный блог в "Инстаграм" и регулярно делится видеороликами, на которых появляются его семилетние наследники. На этот раз в кадр попал сын, наблюдавший за новогодними телепередачами.
Отчетливо видно, как Гарри застыл перед "ящиком", где в это время пела его мама. На экране транслировалась запись новогодней программы 1998 года из цикла "Старые песни о главном". Примадонна исполняла композицию "Мне нравится" по мотивам фильма "Ирония судьбы".
Тогда рыжеволосая Алла Пугачева была предметом обожания многих мужчин и женщин. Поклонники все еще вспоминают дерзкий макияж звезды, ее облегающие платья и начесанные волосы.
"Не могу не поделиться с вами этим видео. В суете новогодней ночи я поймал момент, когда Гарик трогательно застыл перед телевизором с мамой", – признался Галкин.
Стоит отметить, что Максим уже не в первый раз показывает наследникам кадры из молодости их звездной матери. В одном из интервью Алла Пугачева признавалась, что немного жалеет о столь позднем рождении наследников.
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