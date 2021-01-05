Полуголый Тарзан выставил интимное место на всеобщее обозрение

Вторая половина 2020 года открыла Наташе Королевой глаза на своего возлюбленного. Муж не только изменил известной певице и поспособстовал ее ограблению, но еще и не признал в этом своей вины. Тем не менее звездным супругам удалось сохранить отношения и позитивный настрой. Тарзан к Новому году остался очень доволен стечением обстоятельств и своей персоной, поэтому решил сделать поклонникам неожиданный сюрприз.
Сергей Глушко оригинально поздравил подписчиков инстаграм-канала с Новым годом – вместе с пожеланием праздничного настроения опубликовал свой снимок эротического характера. В кадре полуголый Тарзан похвастался накаченным торсом и блеснул интимным местом ниже пояса. К счастью, половой орган на фото остался прикрытым. Действие съемок проходило на фоне кровати и легкого беспорядка в комнате.
Пользователи Сети были возмущены увиденным и не нашли оправдания пикантной публикации мужа Наташи Королевой. Тарзану пришлось удалить откровенное фото из личного блога, чтобы не нарваться на очередной скандал.
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