Тарзан вляпался в уголовное дело за распространение порнографии

В Сети появилось видео сексуального характера с участием танцора Сергея Глушко, более известного как Тарзан. После этого полиция заинтересовалась деятельностью мужа Наташи Королевой.

Московская полиция возбудила уголовное дело из-за порноролика со стриптизером и бодибилдером, пишет "Московский комсомолец". Расследование началось после публикации интимного видео на нескольких телеграм-каналах.

Эксперты после проверки установили, что на кадрах видео содержится порнография. Дело возбудили по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием Интернета" и уже передали в УВД по Западному округу Москвы.

Напомним, месяц назад Сергей Глушко жаловался а то, чот его шантажируют как футболиста Артема Дзюбу и угрожают опубликовать его интимное видео в интернете. В обмен на неразглашение мошенники требовали от Тарзана два миллиона рублей. Он е согласился. Судя по всему, видео все-таки опубликовали в Сети.

Этот год стал непростым для семья Наташи Королевой и Сергея Глушко. Осенью стало известно, что танцор изменял своей жене с двумя любовницами, которые на весь мир рассказали правду о стриптизере. После этого все думали, что звезды разведутся, но Наташа Королева нашла в себе силы и решила простить мужа и сохранить в семью.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что после скандала с изменами Наташа Королева снова выходит замуж.