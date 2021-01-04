"Прикрываю низ лица не от хорошей жизни": Бывшая жена Аршавина рассказала о тяжелом состоянии

Поклонники Алисы Казьминой давно подозревали, что с ней что-то не так. Однако экс-супруга легендарного футболиста долго молчала. На днях она сделала признание.

Алиса рассказала, что переживает непростой период. "Я тяжело болею. Прикрываю нос, низ лица не от хорошей жизни", – поделилась бывшая возлюбленная футболиста в своем "Инстаграм". Пользователи давно подозревали, что с ней творится неладное.

Недавно многие отметили: Казьмина стала сильно ретушировать фото, а нос теперь всегда закрывает широкий пластырь. Существует несколько версий, объясняющих происходящее. Самая популярная гласит: бывшая супруга Андрея Аршавин легла под нож, и попытка оказалась неудачной.

"Стоило отпиливать нос, чтобы потом его удлинять в фотошопе?", "Что Вы с собой сделали? Были же такой красоткой!", "На Вас больно смотреть, что же натворили с собой?" – переживают неравнодушные пользователи.

У большинства интересующихся нет никаких сомнений: все произошло из-за футболиста. По слухам, Алиса посчитала, что после пластики сможет вернуть избранника. "Я очень скучаю, не проходит и дня, чтобы не думала о нем. И с каждым месяцем все хуже морально и физически. Были как одно целое. Мира не существовало, только мы. Невероятное совпадение и желание находиться друг с другом. Думаю, я обречена на ожидание на всю оставшуюся жизнь", – много раз делилась экс-супруга звезды.

На днях Алиса Казьмина призналась, что сделал операцию на носу около месяца назад. "Просто людям он никакой не нравится. Ни до пластики, ни после. Странные люди", – сообщила она.

