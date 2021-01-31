"Вывалила дыньки": Бородина привлекла внимание пикантными фотографиями

Узнали о звездной поездке поклонники благодаря социальным сетям. Теледива сразу же опубликовала откровенную фотографию на новой локации. Ксения тщательно подобрала философскую мысль к снимкам в новом купальнике.
Темой для обсуждения стал "рейтинг сожаления". Если верить словам Бородиной, в разных странах периодически опрашивают людей в возрасте от 70 до 90 лет. Как отметила ведущая, Топ-5 уже несколько лет подряд остается неизменным.
Первое место среди сожалений достается нелюбимой работе и большая часть времени отданная ей. На второй позиции расположилось отсутствие совместного досуга с близкими и родными. Дальше по списку сожаление о варварском отношении к своему телу: неправильно питание и отсутствие физической активности. Удивительно, но на пятом месте горечь от того, что пожилые люди так и не успели посмотреть мир.
Несмотря на занимательный текст Ксении Бородиной, пользователи социальной сети придали значение лишь ее огромного бюсту, который еле-еле вместился в кадр. Многочисленная аудитория подметила, что звезда каждую откровенную фотографию сопровождает заумными примечаниями.
"Да уж, философ...Вывалили свои дыньки и размышляете о вечном", – подшутили комментаторы.
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