Они вместе давно: агент раскрыл правду о прилюдных ласках Прилучного и Брутян

За время съемок сериала "В клетке" Павел Прилучный и Зепюр Брутян сблизились. Они стали настоящими друзьями, и вот теперь Зепюр уже благодарит его за любовь. В своем "Инстаграм" Брутян опубликовала снимок, на котором Павел Прилучный целует ее, а она закрывает глаза от удовольствия.
В тексте публикации Кудряшка Зиппи поблагодарила напарника за веру, поддержку, дружбу, любовь и доверие. Павел не смог удержаться и ответил на фото. Он сказал, что Зепюр молодчинка.
Агент Павла Прилучного Екатерина Сычева в беседе с "Дни.ру" сообщила, что у пары теплые дружеские отношения. Она не удивилась тому, что к ним приковано такое внимание поклонников. Вместе Прилучный и Брутян давно, правда личных отношений это не касается.
"Были съемки второй "Клетки". Они вместе давно работают. Зепюр и Пашка великолепно дружат. У них отношения, как между обычными актерами. Ничего кроме этого не может быть. Априори нет", – рассказала Екатерина Сычева.
Несмотря на отрицание отношений Павла Прилучного и Зепюр Брутян, подписчики актрисы подозревают, что звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович будет ревновать.
Популярные темы форума
Дворец Путина
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
России грозит революция?..
Вы хотели бы жить в дворце?
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Нату в игнор
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Привет, козлы и козы
Массовые аресты