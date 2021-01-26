"Мы говорили ей": Долина о первых звоночках тяжелого состояния Началовой

16 марта 2019 года певица скончалась. Ее смерть до сих пор не дает покоя ни родственникам, ни преданным поклонникам артистки. Близкие Юлии Началовой убеждены: проблемы со здоровьем у исполнительницы начались в браке с Дмитрием Ланским.



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