"Мы говорили ей": Долина о первых звоночках тяжелого состояния Началовой

Накануне вышел новый выпуск программы "Док-ток" на "Первом канале". Первая часть программы была посвящена становлению артистки, а также ее первому браку. Звезда вышла замуж за Дмитрия Ланского в 2001-ом году. Их пару очень любили, она считалась одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе. Однако счастье было недолгим: уже в 2004-ом году состоялся развод.
Близкое окружение Началовой считает, что причиной разрыва стала измена Ланского. "Она рассказывала, что застала его другой с женщиной. То, что здесь было сказано – чистая правда. Это событие так сильно ее шокировало, что она повзрослела лет на 20", – рассказала Лариса Долина, которая долгое время дружила с певицей.
Сообщается, что их семейная жизнь была не такой простой, как казалось тогда. Дмитрий постоянно заставлял супругу худеть. Когда Юлия узнала об отношениях мужа с другой женщиной, она решила, что всему виной ее фигура и начала резко сбрасывать вес. Эта борьба с самой собой чуть не привела звезду к анорексии.
"Конечно, мы постоянно говорили ей, что нужно остановиться, что это вредно для здоровья, но она не слушала", – поделилась Долина. Она отметила, что не пыталась обсуждать это с мужем подруги. "А с чего мне с ним разговаривать? Он ничтожество, извините за выражение. Я этот брак Юли никогда не одобряла", – высказалась Лариса Александровна.
Напомним, сам Дмитрий Ланской долгое время опровергал всю информацию, связанную с его неверностью. Он утверждал, что они с избранницей не были готовы к браку, поэтому их история завершилась достаточно быстро. Однако тяжелые диеты, в любом случае, нанесли непоправимый ущерб здоровью певицы. Тогда у нее начались проблемы с почками, что позднее привело к развитию других заболеваний. Близкие не отрицают: исполнительницу можно было спасти, но она слишком поздно обратилась за помощью.
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