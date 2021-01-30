"Я просто уйду из жизни": Даня Милохин сообщил о скорой кончине

Знаменитости всего 19 лет. У Дани Милохина огромная армия поклонников. Он успешен в том, что делает, в ближайшее время свет увидят новые композиции и клипы тиктокера.
Между тем у блогера очень пессимистичный взгляд на будущее. Милохин считает, что жить ему осталось всего четыре года.
"Я умру в 23 года, уверен", – сказал кумир молодежи в свежем интервью.
Даня верит, что души, покидая тело, обязательно перерождаются, но уже в другой оболочке. Если Даня поймет, что успех и слава остались в прошлом, он сляжет в могилу. "Я просто уйду из жизни", – признался Милохин. После смерти тиктокер собирается вернуться на этот свет, чтобы заново пройти весь путь.
Даня Милохин рассказал также, что всего год назад переехал в Москву. Отправляясь в столицу, молодой человек был уверен в том, что его ждет успех. Тиктокер отметил, что подписчики и известность – дело наживное.
До того как на Милохина обрушилась слава, он чувствовал себя счастливым человеком. Он брал от жизни все даже в те времена, когда не имел ничего.
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